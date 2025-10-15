Eni, buyback per quasi 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 6 e il 10 ottobre 2025, complessivamente 3.283.799 azioni proprie
(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,2263 euro per azione, per un controvalore
pari a 49.999.999,55 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 65.019.486 azioni proprie (pari al 2,07% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 930.047.858,89 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 156.629.813 azioni proprie pari al 4,98% del capitale sociale.
A Milano, intanto, amplia il margine di guadagno la Società del Cane a sei zampe
, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 14,77 euro.