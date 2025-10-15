Eni, buyback per quasi 50 milioni di euro

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 6 e il 10 ottobre 2025, complessivamente(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,2263 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 65.019.486 azioni proprie (pari al 2,07% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 930.047.858,89 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 156.629.813 azioni proprie pari al 4,98% del capitale sociale.A Milano, intanto, amplia il margine di guadagno la, rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 14,77 euro.