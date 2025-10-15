Eventi e scadenze del 15 ottobre 2025

Mercoledì 15/10/2025

Abbott Laboratories

Bank of America

Casta Diva Group

Impianti

Morgan Stanley

Sg Company

United Airlines Holdings

Wells Fargo

(Teleborsa) -- Evento promosso da ABI e ACRI con FEDuF(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e con la partecipazione di Banca d'Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Villa Erba, Cernobbio - 3ª edizione del forum promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che rappresenta una piattaforma di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra Policy Maker, Industria e Accademia- Washington, D.C. - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato su futuro della regolamentazione prudenziale, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, risorse digitali e tokenizzazione e prospettive economiche e geopolitiche globali. Parteciperanno CEO e Presidenti di grandi istituzioni finanziarie, Ministri delle Finanze e Governatori di Banche Centrali, e Autorità internazionali di regolamentazione provenienti da tutto il mondo che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Palazzo Rospigliosi, Roma - Forum organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici, opinionisti e protagonisti del mondo economico, finanziario e politico. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C.- Conti finanziari; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito- Palazzo Reale, Napoli - 11ª edizione della conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell'economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e del Presidente dell'ISPI, Franco Bruni- Bruxelles - Il Consiglio "Affari esteri" con i ministri della Difesa sarà presieduto dall'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e procederà a uno scambio di opinioni sulla prontezza alla difesa- La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei G7 si tiene sotto la presidenza canadese in concomitanza delle Riunioni della Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Parteciperà il ministro Giorgetti- Washington DC - Il meeting si terrà in concomitanza con la Riunione Annuale del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e della Banca Mondiale. Si riuniranno i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi membri del G20 per discutere sfide economiche globali, stabilità finanziaria e politiche per promuovere la crescita economica. La presidenza è del Sud Africa, con il Ministro delle Finanze Enoch Godongwana e il Governatore della SARB Lesetja Kganyago come co-presidenti del Finance Track. Parteciperà anche il ministro Giorgetti- Beige Book- Teatro degli Arcimboldi, Milano - Business event dedicato ai temi della leadership e del management dove migliaia di decision maker, imprenditori e top manager incontreranno innovatori, business thinker e talenti globali per un confronto sul tema della leadership con speech e momenti dedicati09:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'intitolazione di un'aula di Palazzo Piacentini alla medaglia d'oro al valor militare Salvo D'Acquisto, con la partecipazione del Generale C.A. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri09:00 -- CNEL, Roma - 17ª edizione del forum per il trasporto ferroviario delle merci. Interverranno, tra gli altri, Renato Brunetta (Presidente CNEL), Nicola Zaccheo (Presidente, Autorità di Regolazione dei Trasporti), - Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) oltre a numerosi esponenti di rilievo del settore09:00 -- Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sul Piano di pace per la Striscia di Gaza10:00 -- Conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa - Anno 202310:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà agli incontri sul Processo di Aqaba, che si terranno a Roma, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea10:30 -- Campus Luiss, Roma - Evento organizzato dalla Luiss con Fondazione Merita, per discutere con rappresentanti delle istituzioni, studiosi ed esperti, sul ruolo che l'Europa dovrà giocare per rafforzare la sua competitività, garantire uno sviluppo equilibrato, sostenere i territori più fragili. Interverranno, tra gli altri, il ministro Foti, Raffaele Fitto (online) e Paolo Gentiloni10:30 -- Tempio di Adriano, Roma - Intervento del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella insieme al Presidente della Repubblica del Cile Gabriel Boric Font, al seminario di studio dedicato alla figura di Bernardo Leighton, promosso dall'Ambasciata del Cile in collaborazione con la Fondazione Occorsio11:00 -- Museo dell’automobile di Torino - Presentazione del report annuale dell'Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità (Edizione 2025), a cura di ANFIA e della Camera di commercio di Torino che fornisce i numeri (aziende, dipendenti e fatturato del settore) e analizza i principali trend del comparto14:30 -- Comitato Esecutivo ABI a Milano19:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q3 2025