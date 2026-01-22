Casta Diva, Websim alza target price dopo brillante inizio 2026 con nuovo M&A

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato ilper azione (da 2,60 euro) e confermato la" sul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo.Gli analisti scrivono che Casta Diva ha inaugurato il 2026 consolidando la sua leadership di mercato nella live communication grazie all'acquisizione del ramo eventi di Prodea Group. L', con molteplici nuovi progetti e il ruolo da protagonista nella cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi.Il consolidamento di Prodea ha portato Websim amediamente del 5% per anno, con una revisione che non incorpora ulteriori potenziali sinergie derivanti dall'acquisizione del ramo aziendale. A livello di EPS l'impatto positivo è limitato al 2027."Ribadiamo la nostra visione positiva sul titolo a valle dell'annuncio dell'acquisizione del ramo d'azienda eventi di Prodea, che crediamo possa offrire nuovi fronti di sviluppo per il Gruppo Casta Diva - si legge nella ricerca - L'operazione consente infatti di rafforzare il presidio sul territorio, consolidando la market share nel mercato della live communication, dove Casta Diva si conferma leader dalla forte vocazione acquisitiva. A nostro giudizio, la, con il 2026 che confermerà il tradizionale equilibrio tra sviluppo organico ed espansione per linee esterne".