Tenaris, BofA alza il target price: il buyback è il maggiore catalyst

Bank of America

Tenaris

(Teleborsa) -(BofA) ha incrementato aper azione (dai precedenti 19 euro) ilsu, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, confermando la" sul titolo.Già ad ottobre gli analisti avevano sostenuto che l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti fosse scollegato dal deterioramento dei fondamentali del mercato. I prezzi medi di Pipelogix sono diminuiti del 5% dal loro picco e ora stimano un minimo nel secondo trimestre del 2026, il 5% al ??di sotto dei livelli del quarto trimestre del 2025. "Riteniamo che il consenso sia ancora troppo alto per il 2026, ma ribadiamo la nostra opinione che l'equity di Tenaris sia- si legge nella ricerca - Prevediamo un rendimento sostenibile a due cifre da distribuzione per gli azionisti, che si distingue dai concorrenti e dal settore petrolifero in generale".La stima di BofA per l'EBITDA del quarto trimestre del 2025 è del +3% rispetto al consensus. "Tenaris tende a prevedere un andamento qualitativo per il prossimo trimestre: prevediamo volumi resilienti ma prezzi più bassi, che porteranno l'EBITDA a un calo del 6%, ovvero del 5% al ??di sotto del consensus - viene osservato - Consideriamo l'; la nostra previsione di un saldo stabile di 1,2 miliardi di dollari è di circa il 70% superiore al consensus. Questo annuncio potrebbe arrivare dopo i risultati del quarto trimestre del 2025".