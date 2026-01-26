Tenaris, BofA alza il target price: il buyback è il maggiore catalyst

(Teleborsa) - Bank of America
(BofA) ha incrementato a 20 euro
per azione (dai precedenti 19 euro) il target price
su Tenaris
, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Già ad ottobre gli analisti avevano sostenuto che l'aumento dei prezzi negli Stati Uniti fosse scollegato dal deterioramento dei fondamentali del mercato. I prezzi medi di Pipelogix sono diminuiti del 5% dal loro picco e ora stimano un minimo nel secondo trimestre del 2026, il 5% al ??di sotto dei livelli del quarto trimestre del 2025. "Riteniamo che il consenso sia ancora troppo alto per il 2026, ma ribadiamo la nostra opinione che l'equity di Tenaris sia quotato in modo interessante, dati gli elevati livelli di redditività e le sue credenziali di resilienza
- si legge nella ricerca - Prevediamo un rendimento sostenibile a due cifre da distribuzione per gli azionisti, che si distingue dai concorrenti e dal settore petrolifero in generale".
La stima di BofA per l'EBITDA del quarto trimestre del 2025 è del +3% rispetto al consensus. "Tenaris tende a prevedere un andamento qualitativo per il prossimo trimestre: prevediamo volumi resilienti ma prezzi più bassi, che porteranno l'EBITDA a un calo del 6%, ovvero del 5% al ??di sotto del consensus - viene osservato - Consideriamo l'annuncio del riacquisto di azioni Tenaris come il principale catalyst del prezzo delle azioni
; la nostra previsione di un saldo stabile di 1,2 miliardi di dollari è di circa il 70% superiore al consensus. Questo annuncio potrebbe arrivare dopo i risultati del quarto trimestre del 2025".