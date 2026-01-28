Bank of America, Vito Lo Piccolo nuovo country executive per l'Italia

Bank of America

(Teleborsa) -ha nominatocomein sostituzione di Nino Mattarella, la cui uscita dalla banca statunitense era già nota da qualche mese. Lo Piccolo, basato a Milano,, President of International di Bank of America, secondo una nota interna.Fino ad ora era responsabile dell'investment banking per l'Italia, dopo essere entrato in Bank of America nel 2021. Lo Piccolo ha iniziato la sua carriera pressoe ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale presso Cassa Depositi e Prestiti (), dove ha supervisionato gli investimenti indiretti e le attività di gestione patrimoniale.La bancaper l'Italia.