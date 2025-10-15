Milano 12:26
42.245 +0,40%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:26
9.402 -0,53%
Francoforte 12:26
24.288 +0,21%

Francoforte: scambi negativi per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso composto e controllato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
