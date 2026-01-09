Francoforte: balza in avanti Fresenius Medical Care

compagnia attiva nel settore farmaceutico

DAX

Fresenius Medical Care

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di apparecchi per la dialisi

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita dell'1,85%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 39,17 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 40,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 38,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)