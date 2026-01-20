Francoforte: movimento negativo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, con una flessione del 3,15%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Fresenius Medical Care
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 35,64 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 35,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)