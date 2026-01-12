Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che guadagna bene, con una variazione del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 39,79 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 40,74 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 39,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)