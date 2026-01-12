Milano 11:51
Francoforte: andamento rialzista per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che guadagna bene, con una variazione del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 39,79 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 40,74 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 39,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
