Milano 14:14
45.687 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:14
10.137 -0,04%
Francoforte 14:13
25.443 +0,15%

Francoforte: calo per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con una flessione del 2,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,29. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,59.

