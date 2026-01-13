Francoforte: calo per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, con una flessione del 2,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresenius Medical Care
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,44 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,29. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)