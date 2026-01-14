Francoforte: seduta difficile per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,20%.
L'andamento di Fresenius Medical Care
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,41 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)