FS, Donnarumma: "La sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del Paese"

(Teleborsa) - "La sicurezza sul lavoro supera tutti gli interessi di parte perché è un valore sociale, economico, culturale ed è motore di sviluppo". Lo ha detto l', intervenuto nel convegno dal titolo 'Rafforzare la collaborazione, propagare la sicurezza', organizzato oggi, mercoledì 15 ottobre presso l’auditorium Inail di Roma.Come riportato da FS News, portale informativo del Gruppo, la giornata ha voluto fare il punto sulla, dopo il protocollo d’intesa firmato tra l’Istituto e Ferrovie dello Stato nel 2022."Come Gruppo FS – ha sottolineato Donnarumma - mettiamoquando facciamo pianificazione industriale, approntiamo progetti o formiamo i nostri dipendenti. Siamo insomma impegnati ad accompagnare la grande crescita infrastrutturale del Paese tenendo al centro il valore della sicurezza".La centralità e l’importanza dellaè stata rimarcata anche da"Siamo un gruppo di quasi 100 mila persone con 180 mila ore lavorate, solo negli ultimi tre anni abbiamo assunto circa 10 mila persone – ha spiegato Orefice – Investire in sicurezza. E il protocollo di Inail è una storia di successo in questo senso".Una collaborazione che ha portato già a buoni risultati, come riconosciuto nei suoi saluti anche dal. E, proprio queste esperienze comuni portate avanti nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nel 2022, sono state al centro della giornata organizzata a Roma. Tra questi progetti molto importanti sono stati quelli volti anella tratta Orsara-Bovino dove è in corso la realizzazione una serie di gallerie per un totale di circa 10.Particolarmente intenso, inoltre,tra le altre cose, di articoli scientifici su riviste di settore.Non meno importante. In particolare, il lavoro sulle esperienze in materia di appalti che ha portato a raccogliere le esperienze fatte da diversi importanti gruppi imprenditoriali.