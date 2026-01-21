Webuild, Lane avvia i lavori da 643 milioni di dollari per il progetto Westshore Interchange in Florida

Webuild

(Teleborsa) -, controllata americana del Gruppo, in joint venture con Superior Construction, ha firmato(corrispondenti a 547 milioni di euro) complessivi per la realizzazione del, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (FDOT) nell’area di Tampa Bay. Partono così i lavori, che coinvolgeranno uno deiNel, la joint venture paritetica aveva già sottoscritto un contratto da 10 milioni di dollari per la, propedeutico alla firma di questi nuovi contratti. La realizzazione per fasi del progetto ha consentito una stretta collaborazione con FDOT, dando vitaad un progetto che massimizza il valore dell’infrastruttura e risponde al meglio alle esigenze della comunità.Il progetto punta adi arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway, a supporto della crescita economica e demografica del territorio. Gli interventi previsti includono nuove rampe sopraelevate per un accesso più agevole al Tampa International Airport, carreggiate più ampie sulla State Road 60, collegamenti con corsie express e infrastrutture migliorate per ciclisti e pedoni. Il progetto collegherà inoltre le aree a nord e a sud dell’autostrada attraverso nuovi sottopassi e ponti. Al termine dei lavori, 400.000 veicoli al giorno attesi potranno così beneficiare di tempi di percorrenza ridotti e infrastrutture più sicure.Il Gruppo rafforza così una presenza già consolidata negli Stati Uniti, dove si posiziona come partner strategico per l’ammodernamento della rete infrastrutturale del Paese.