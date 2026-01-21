Webuild, Lane avvia i lavori da 643 milioni di dollari per il progetto Westshore Interchange in Florida

(Teleborsa) - Lane
, controllata americana del Gruppo Webuild
, in joint venture con Superior Construction, ha firmato contratti per 643 milioni di dollari
(corrispondenti a 547 milioni di euro) complessivi per la realizzazione del progetto Westshore Interchange
, la più grande iniziativa infrastrutturale del Florida Department of Transportation (FDOT) nell’area di Tampa Bay. Partono così i lavori, che coinvolgeranno uno dei corridoi stradali più trafficati della Florida
.
Nel 2023
, la joint venture paritetica aveva già sottoscritto un contratto da 10 milioni di dollari per la sola progettazione
, propedeutico alla firma di questi nuovi contratti. La realizzazione per fasi del progetto ha consentito una stretta collaborazione con FDOT, dando vita
ad un progetto che massimizza il valore dell’infrastruttura e risponde al meglio alle esigenze della comunità.
Il progetto punta a modernizzare e migliorare sicurezza e capacità di traffico
di arterie chiave dell’area come la I-275, la SR 60 e la Veterans Expressway, a supporto della crescita economica e demografica del territorio. Gli interventi previsti includono nuove rampe sopraelevate per un accesso più agevole al Tampa International Airport, carreggiate più ampie sulla State Road 60, collegamenti con corsie express e infrastrutture migliorate per ciclisti e pedoni. Il progetto collegherà inoltre le aree a nord e a sud dell’autostrada attraverso nuovi sottopassi e ponti. Al termine dei lavori, 400.000 veicoli al giorno attesi potranno così beneficiare di tempi di percorrenza ridotti e infrastrutture più sicure.
Il Gruppo rafforza così una presenza già consolidata negli Stati Uniti, dove si posiziona come partner strategico per l’ammodernamento della rete infrastrutturale del Paese.