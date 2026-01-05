La Freccia di gennaio: in cover Toni Servillo protagonista del film "La grazia"

(Teleborsa) - Uomo di teatro e attore feticcio del regista Paolo Sorrentino,in cui interpreta un presidente della Repubblica immaginario, diviso tra rigore e umanità. Il film, al cinema dal 15 gennaio, è stato scritto anni prima dell'inizio delle riprese. Non un danno ma un vantaggio, secondo l'attore che ha potuto così creare e frequentare il personaggio per molto tempo. A Servillo è dedicata la copertina de, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.Nel numero di gennaio anche un'intervista all'L'aggiornamento, presentato l'11 dicembre 2025, del– spiega– ha confermato una traiettoria precisa: ottimizzare le reti ferroviarie e stradali, elevare la qualità dei servizi, sviluppare infrastrutture capaci di sostenere una mobilità più responsabile e durevole. Il primo anno di attuazione, con 18 miliardi di euro di investimenti e 241 nuovi mezzi tra treni e bus, ha dimostrato che la visione può tradursi in un mutamento strutturale misurabile.Tra lec'èscelta a rappresentanza di un territorio che abbraccia Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Il magazine propone anche, con il centro storico che punta a diventare la nuova Ortigia e il museo archeologico nella città nuova. E laper una vacanza sulla neve all'insegna dell'accessibilità. Infine, un giro nella, dove si produce il formaggio Roccaverano Dop e il Ruchè di Castagnole Monferrato Docg.Non mancano ledacon il restauro del film La stazione, suo esordio alla regia nel 1990, ache torna sullo schermo con il biopic Rosso volante, fino a Marco D'Amore, che firma la serie Gomorra - Le origini. Spazio anche aconduttrice di Hot Ones Italia, e adche porta a Sanremo il brano Magica favola. E poi, in libreria con Piante da record.Infine, gliuna mostra raccoglie 65 opere di 30 artisti d'avanguardia, tra cui Pablo Picasso e Amedeo Modigliani. Mentre Manifesti d'artista, al Museo nazionale del cinema alla Mole Antonelliana dipropone un viaggio nei poster iconici di celebri film internazionali.