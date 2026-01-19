Milano 13:00
45.099 -1,53%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 13:00
10.183 -0,51%
Francoforte 13:00
24.944 -1,39%

MangustaRisk, i grandi investitori a Cortina per l'edizione 2026

Economia
MangustaRisk, i grandi investitori a Cortina per l'edizione 2026
(Teleborsa) - Si è svolta alGrand Hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo l'edizione 2026 di MangustaRisk, promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio. L'incontro dedicato al tema "Investitori istituzionali e obiettivi strategici: la sicurezza" – che ha riunito i principali protagonisti della finanza e dell'industria italiana – ha visto al centro il dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla protezione delle infrastrutture strategiche del Paese, con un'attenzione sempre più marcata ai temi della sicurezza, della difesa e del cyber risk.

Il summit ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti del settore, pronti a confrontarsi sulle strategie per promuovere una cultura della sicurezza e della difesa a tutti i livelli. Tra i nomi di spicco, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, e Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri SpA, hanno animato il dibattito sul futuro della sicurezza in Italia, affrontando temi chiave, nuove minacce e opportunità di investimento per proteggere il sistema Paese.


Condividi
```