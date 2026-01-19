MangustaRisk, i grandi investitori a Cortina per l'edizione 2026

(Teleborsa) - Si è svolta alGrand Hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo l'edizione 2026 di MangustaRisk
, promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio.
L'incontro dedicato al tema "Investitori istituzionali e obiettivi strategici: la sicurezza"
– che ha riunito i principali protagonisti della finanza e dell'industria italiana – ha visto al centro il dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla protezione delle infrastrutture strategiche del Paese, con un'attenzione sempre più marcata ai temi della sicurezza, della difesa e del cyber risk.
Il summit ha visto la partecipazione dei maggiori esponenti del settore, pronti a confrontarsi sulle strategie per promuovere una cultura della sicurezza e della difesa a tutti i livelli. Tra i nomi di spicco, Stefano Antonio Donnarumma,
Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, e Pierroberto Folgiero,
Amministratore Delegato di Fincantieri SpA, hanno animato il dibattito sul futuro della sicurezza in Italia, affrontando temi chiave, nuove minacce e opportunità di investimento per proteggere il sistema Paese.