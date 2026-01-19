Aeroporti italiani: in 20 anni passeggeri raddoppiati, cresce anche il cargo

(Teleborsa) - "I 230 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2025
– commenta il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo,
sui dati diffusi da ENAC
– rappresentano un traguardo di grande rilievo per il settore, che in vent’anni ha più che raddoppiato i propri volumi, passando da 113 a 230 milioni di viaggiatori. Un risultato che conferma la solidità del comparto e la sua resilienza,
anche in un contesto globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e misure protezionistiche che condizionano i flussi internazionali".
"Il settore registra oggi una crescita omogenea nelle tre macroaree geografiche - Nord, Centro, Sud e Isole - a conferma di uno sviluppo strutturale
, capace di sostenere il progresso economico e sociale del Paese".
"Anche il cargo ha registrato performance significative,
consolidando il proprio ruolo nel comparto della logistica, determinante per la competitività delle imprese italiane. L’auspicio – conclude Borgomeo - è che le istituzioni possano accompagnare
e favorire questo percorso di crescita".