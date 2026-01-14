Franchetti, ingresso di Ashley Langford come Country Manager per sviluppo USA e Canada

Franchetti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha annunciato l', con responsabilità dirette sullo sviluppo commerciale e consolidamento operativo in Canada e Stati Uniti.Con un, Langford porta in Franchetti una solida esperienza maturata in ambito tecnologico e industriale. In precedenza, ha ricoperto ruoli di country manager in Hitachi Rail, contribuendo alla crescita e consolidamento del business nel mercato nordamericano e al rafforzamento delle relazioni con enti regolatori, concessionari e clienti industriali.La nomina si inserisce neldi Franchetti, che punta a diventare un riferimento internazionale nell'ambito dell'ingegneria digitale e del monitoraggio strutturale applicati a ponti, viadotti e infrastrutture complesse. Il rafforzamento della presenza in Canada e Stati Uniti è parte integrante della strategia di crescita sui mercati caratterizzati da significativi investimenti infrastrutturali e da un crescente bisogno di tecnologie predittive"L'ingresso di Ashley rappresenta la concreta attuazione del nostro percorso di internazionalizzazione in Nord America - ha dettodel Gruppo Franchetti - La sua competenza nel settore infrastrutturale, unita alla profonda conoscenza del mercato canadese e statunitense, rafforza significativamente la nostra presenza nel Nord America a lungo termine".