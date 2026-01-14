Milano 9:31
45.698 +0,38%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:31
10.165 +0,28%
25.438 +0,07%

Franchetti, ingresso di Ashley Langford come Country Manager per sviluppo USA e Canada

Finanza
Franchetti, ingresso di Ashley Langford come Country Manager per sviluppo USA e Canada
(Teleborsa) - Franchetti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha annunciato l'ingresso di Ashley Langford nel ruolo di Country Manager per il Nord America, con responsabilità dirette sullo sviluppo commerciale e consolidamento operativo in Canada e Stati Uniti.

Con un background consolidato nel settore infrastrutturale, Langford porta in Franchetti una solida esperienza maturata in ambito tecnologico e industriale. In precedenza, ha ricoperto ruoli di country manager in Hitachi Rail, contribuendo alla crescita e consolidamento del business nel mercato nordamericano e al rafforzamento delle relazioni con enti regolatori, concessionari e clienti industriali.

La nomina si inserisce nel piano di espansione globale di Franchetti, che punta a diventare un riferimento internazionale nell'ambito dell'ingegneria digitale e del monitoraggio strutturale applicati a ponti, viadotti e infrastrutture complesse. Il rafforzamento della presenza in Canada e Stati Uniti è parte integrante della strategia di crescita sui mercati caratterizzati da significativi investimenti infrastrutturali e da un crescente bisogno di tecnologie predittive

"L'ingresso di Ashley rappresenta la concreta attuazione del nostro percorso di internazionalizzazione in Nord America - ha detto Gianluca Del Fabbro, direttore generale del Gruppo Franchetti - La sua competenza nel settore infrastrutturale, unita alla profonda conoscenza del mercato canadese e statunitense, rafforza significativamente la nostra presenza nel Nord America a lungo termine".
Condividi
```