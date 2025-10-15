Milano 12:26
Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto
Giappone, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -1,5%, in calo rispetto al precedente -1,2% (la previsione era -1,2%).

