Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 08.32
Spese reali famiglie Giappone (MoM) in dicembre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
06 febbraio 2026 - 07.00
Giappone,
Spese reali famiglie in dicembre su base mensile (MoM) -2,9%
, in calo rispetto al precedente +6,2% (la previsione era -1,3%).
