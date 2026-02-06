Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in dicembre

Spese reali famiglie Giappone (MoM) in dicembre
Giappone, Spese reali famiglie in dicembre su base mensile (MoM) -2,9%, in calo rispetto al precedente +6,2% (la previsione era -1,3%).
