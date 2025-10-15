Londra: positiva la giornata per Next

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che avanza bene del 2,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Next
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 131,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 135.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)