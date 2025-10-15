Milano 16:46
41.987 -0,21%
Nasdaq 16:46
24.918 +1,38%
Dow Jones 16:46
46.579 +0,67%
Londra 16:46
9.441 -0,13%
Francoforte 16:45
24.231 -0,02%

Londra: positiva la giornata per Next

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Next
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che avanza bene del 2,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Next evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Next rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Next è in rafforzamento con area di resistenza vista a 131,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 127,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 135.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```