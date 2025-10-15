Milano 16:46
Madrid: nuovo spunto rialzista per Solaria

(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,04 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
