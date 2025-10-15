Madrid: nuovo spunto rialzista per Solaria

(Teleborsa) - Avanza l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,04 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)