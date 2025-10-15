Milano 12:28
42.222 +0,35%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:28
9.404 -0,52%
Francoforte 12:28
24.281 +0,18%

Madrid: performance negativa per Cellnex Telecom

Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.
