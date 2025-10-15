Mercato residenziale 2025: Milano e Roma prime per volumi

(Teleborsa) - Ilè in continua crescita, con le compravendite che hanno registrato nelrispetto allo stesso periodo dello scorso anno, toccando quasiSe guardiamo ai numeri assoluti, a livello nazionale le grandi città metropolitane guidano la classifica, con. Ma cosa succede se siSecondo l’analisi di., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la, con i centri urbani medio-piccoli che mostrano un mercato più attivo.Nei primi sei mesi dell’anno, nelle, Lodi e Sondrio (105), Mantova (104), Pavia e Milano (103), Piacenza (102) e infine Vercelli e Treviso (100). In fondo alla classifica si posizionano Pesaro con 20 transazioni ogni 10.000 residenti maggiorenni, Reggio Calabria con 42 e Potenza con 44.Considerando solo le otto città metropolitane, oltre a Torino e Milano (le uniche due presenti nelle prime 10 posizioni),, Bologna al 30esimo (87), Roma al 51 esimo (78), Firenze al 57esimo (75), Palermo al 73esimo (68) e Napoli all’85esimo (54).Sebbene a livello quantitativo la Lombardia, il Lazio e il Piemonte mantengano salde le loro posizioni sul podio, rispetto alla popolazione residente maggiorenne è lsegno di un mercato particolarmente vivace nonostante le dimensioni contenute del territorio. Seguono il Piemonte (94 compravendite ogni 10mila abitanti) e la Lombardia (93), che passa così dal primo al terzo posto. La. Agli ultimi posti della classifica si posizionano la Liguria (11 compravendite ogni 10mila abitanti), la Basilicata (43) e la Campania (47)."Per capire quanto si muove davvero il mercato immobiliare, non è sufficiente analizzare il numero delle case vendute, ma– ha dichiarato- Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la "vivacità" del mercato locale.rendendo comparabili comuni con popolazioni molto diverse. Nei comuni dove il rapporto è più alto, si compra e si vende casa con maggiore frequenza, segno di un territorio dinamico e attrattivo; dove invece il dato è più basso, il mercato tende a essere più fermo o meno accessibile. L’analisi in rapporto alla popolazione maggiorenne mette in luce un dQuesta tendenza può essere letta come il risultato combinato di diversi fattori: una maggiore accessibilità dei prezzi rispetto ai grandi centri, un’offerta abitativa più ampia in rapporto alla domanda e, in alcuni casi, l’attrattività crescente di città di dimensione intermedia grazie al miglioramento delle infrastrutture e alla diffusione del lavoro ibrido o da remoto. Il caso della Valle d’Aosta, che guida la classifica nazionale in rapporto alla popolazione, conferma come i mercati di piccola scala possano esprimere un’elevata vitalità, favorita anche dal peso del turismo e dalla domanda di seconde case. Nel complesso - conclude Crupi -: da un lato i grandi centri, dove il mercato resta solido ma meno dinamico in termini relativi; dall’altro, una rete di città medio-piccole che, grazie a prezzi più competitivi e qualità della vita più elevata, stanno intercettando una quota crescente della domanda abitativa e di investimento".