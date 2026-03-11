Credemfactor, impieghi salgono a 1,5 miliardi di euro e turnover a 5,5 miliardi nel 2025

Credem

(Teleborsa) -, società del Gruppospecializzata nel factoring, ha chiuso il 2025 conpari a 1,53 miliardi di euro, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente, portando la quota di mercato al 2,56%. Positivo anche l'andamento del, che raggiunge i 5,5 miliardi di euro (+5,8%), supportando la liquidità di 2.443 imprese cedenti attive.La società punta a proseguire nella strategia di crescitacon l’obiettivo di consolidare la leadership come partner d'eccellenza per le imprese, attraverso maggiori volumi erogati e confermando la solidità e spinta all'innovazione."I volumi raggiunti in questo 2025 testimonianoche lavorano nella società - ha dichiaratodi Credemfactor - In linea con il purpose aziendale volto a creare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività, Credemfactor ha registrato un'espansione di volumi, toccando le quote di mercato più alte dell'intera storia societaria"."La nostra crescita sul mercato - ha proseguito Franzoni - è il risultato di uncon le persone, grazie a una rete capillare di advisor che fanno consulenza ai clienti sugli strumenti per gestire il working capital delle loro aziende".