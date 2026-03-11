Milano 13:11
44.740 -1,02%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 13:11
10.320 -0,89%
Francoforte 13:11
23.611 -1,49%

Credemfactor, impieghi salgono a 1,5 miliardi di euro e turnover a 5,5 miliardi nel 2025

Banche, Finanza
Credemfactor, impieghi salgono a 1,5 miliardi di euro e turnover a 5,5 miliardi nel 2025
(Teleborsa) - Credemfactor, società del Gruppo Credem specializzata nel factoring, ha chiuso il 2025 con impieghi pari a 1,53 miliardi di euro, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente, portando la quota di mercato al 2,56%. Positivo anche l'andamento del turnover, che raggiunge i 5,5 miliardi di euro (+5,8%), supportando la liquidità di 2.443 imprese cedenti attive.

La società punta a proseguire nella strategia di crescita anche nel 2026 con l’obiettivo di consolidare la leadership come partner d'eccellenza per le imprese, attraverso maggiori volumi erogati e confermando la solidità e spinta all'innovazione.

"I volumi raggiunti in questo 2025 testimoniano l'impegno, la visione e la competenza di tutte le persone che lavorano nella società - ha dichiarato Moris Franzoni, Direttore Generale di Credemfactor - In linea con il purpose aziendale volto a creare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività, Credemfactor ha registrato un'espansione di volumi, toccando le quote di mercato più alte dell'intera storia societaria".

"La nostra crescita sul mercato - ha proseguito Franzoni - è il risultato di un modello di servizio che unisce l'efficienza degli strumenti digitali all'importanza insostituibile della relazione con le persone, grazie a una rete capillare di advisor che fanno consulenza ai clienti sugli strumenti per gestire il working capital delle loro aziende".
Condividi
```