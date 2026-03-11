Credemfactor, impieghi salgono a 1,5 miliardi di euro e turnover a 5,5 miliardi nel 2025

(Teleborsa) - Credemfactor
, società del Gruppo Credem
specializzata nel factoring, ha chiuso il 2025 con impieghi
pari a 1,53 miliardi di euro, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente, portando la quota di mercato al 2,56%. Positivo anche l'andamento del turnover
, che raggiunge i 5,5 miliardi di euro (+5,8%), supportando la liquidità di 2.443 imprese cedenti attive.
La società punta a proseguire nella strategia di crescita anche nel 2026
con l’obiettivo di consolidare la leadership come partner d'eccellenza per le imprese, attraverso maggiori volumi erogati e confermando la solidità e spinta all'innovazione.
"I volumi raggiunti in questo 2025 testimoniano l'impegno, la visione e la competenza di tutte le persone
che lavorano nella società - ha dichiarato Moris Franzoni, Direttore Generale
di Credemfactor - In linea con il purpose aziendale volto a creare valore e benessere sostenibili nel tempo per i clienti, le persone, gli azionisti e la collettività, Credemfactor ha registrato un'espansione di volumi, toccando le quote di mercato più alte dell'intera storia societaria".
"La nostra crescita sul mercato - ha proseguito Franzoni - è il risultato di un modello di servizio che unisce l'efficienza degli strumenti digitali all'importanza insostituibile della relazione
con le persone, grazie a una rete capillare di advisor che fanno consulenza ai clienti sugli strumenti per gestire il working capital delle loro aziende".