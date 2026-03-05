Eurex, volumi dei derivati in calo del 14% su base annua a febbraio

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, uno dei principali mercati di derivati al mondo che è controllato da, ha registratoinferiori a2026, a causa del rallentamento dell'attività di mercato complessiva. La borsa ha elaborato 148,4 milioni di contratti durante il mese, con un calo del 14% rispetto ai 173 milioni di contratti registrati un anno prima. I derivati su indici sono diminuiti del 19%, attestandosi a 47,7 milioni di contratti. I derivati su tassi di interesse sono diminuiti del 12% su base annua, attestandosi a 78,2 milioni di contratti, mentre i derivati azionari sono scesi del 10%, attestandosi a 22,4 milioni di contratti.ha registrato una forte crescita a febbraio, con volumi nozionali in circolazione in aumento del 34% su base annua, attestandosi a 53.238 miliardi di euro, rispetto ai 39.776 miliardi di euro di febbraio 2025. I principali fattori trainanti sono stati gli swap su tassi di interesse e gli swap su indici overnight., il principale mercato elettronico di Eurex per finanziamenti garantiti, ha registrato una performance molto positiva a febbraio 2026. I volumi medi rettificati per la durata sono aumentati dell'86% su base annua, raggiungendo i 575,8 miliardi di euro. Questa crescita è stata trainata principalmente sia dal segmento Repo, che ha registrato un incremento dell'88%, sia dal segmento GC Pooling, che ha anch'esso registrato una significativa crescita dell'85%.