Ecosuntek, produzione di energia da impianti di proprietà in leggero calo nel 2025

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon undel Gruppo pari a circa 1 GWh. Il decremento rispetto al precedente esercizio si deve in particolare: alla mancata produzione dell'impianto Mowbray, a partire dal secondo semestre, dovuta ad un furto di cavi in rame; al malfunzionamento di alcuni inverter dell'impianto rumeno che hanno comportato una perdita di produzione di circa 730 MWh; al necessario spegnimento degli impianti Cantante, Tiresia e Mappa Rotonda, avvenuto nei mesi di novembre e dicembre, per consentire l'avvio delle programmate attività di revamping/repowering degli stessi.Lerispetto al precedente esercizio grazie al contributo apportato da nuova clientela corporate acquisita da Eco Trade (volumi diretti) e, in secondo luogo, dal canale Reseller. Positiva anche la performance dei volumi collegati, riconducibili a +Energia, società del Gruppo attiva nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas.segnano unrispetto al 31 dicembre 2024: il significativo aumento registrato dal canale diretto si deve all'ampliamento della base clienti corporate della controllata Eco Trade; il riscontro positivo della clientela di +Energia alle nuove proposte commerciali, rivolte da questa al mercato libero, ha invece comportato una crescita dei volumi del canale collegati, più che raddoppiati rispetto al periodo di confronto.A fine 2025 tutte le numeriche riferite aiserviti registrano uno scostamento positivo rispetto al 31 dicembre 2024.