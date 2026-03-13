Amg Gas (Edison), utile più che raddoppiato a 5,1 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Amg Gas (controllata da Edison ), ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi a 92 milioni di euro, EBITDA a 8,7 milioni di euro e utile netto pari a 5,1 milioni di euro.



L'incremento dell'utile (5,1 milioni di euro nel 2025 rispetto ai 2,1 del 2024) è legato prevalentemente all'incremento dei volumi elettrici venduti (+9% rispetto al 2024) con una leggera crescita anche dei volumi di vendita del mercato del gas (+1%), alla crescita dei contratti di manutenzione caldaia (+20%), a conguagli straordinari sull'acquisto delle materie prime relativi agli esercizi precedenti, nonché una ottimizzazione operativa con impatto sulla struttura dei costi e dei risultati. L'incremento dei ricavi a 92 milioni di euro (+15%, rispetto agli 80 milioni dell'anno precedente), è dovuto sostanzialmente alla crescita dei volumi venduti. L'EBITDA si è attestata a 8,7 milioni di euro (+4,2 milioni di euro rispetto all'anno precedente).



Amg Gas spiega che uno dei dati più significativi del 2025 rispetto al 2024 è la crescita commerciale delle forniture di energia elettrica e dei servizi a valore aggiunto. Complessivamente AMG Gas lo scorso anno ha servito 179.808 forniture attive, di cui 117.449 (-4.174 rispetto al 2024) per il gas e 62.359 (+1.728 rispetto al 2024) per l'energia elettrica. Ulteriore crescita, con 4.493 contratti in fornitura (+769 rispetto al 2024) è stata segnata dal portafoglio dei contratti di manutenzione delle caldaie.



"Il bilancio 2025 si chiude con un ottimo risultato che ancora una volta evidenzia la crescita della società e ne conferma il radicamento nel territorio in cui è storicamente un punto di riferimento per i clienti - dichiara l'AD Giuseppe De Pace - Questo risultato è frutto dell'importante lavoro di un team coeso, composto dai dipendenti di Amg Gas e da partner esterni impegnati quotidianamente in attività che garantiscono elevati standard qualitativi del servizio e che ci consentono di soddisfare in maniera trasparente ed efficiente le esigenze dei nostri clienti. Amg Gas nel corso del 2025 ha lavorato per proseguire nel percorso di miglioramento e arricchimento della gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti. Una delle novità è la collaborazione commerciale con il proprio socio di maggioranza Edison Energia che ci consente di poter proporre ai nostri clienti, tramite una rete di partner tecnici strutturati, anche prodotti e servizi legati al mondo dell'efficientamento termico degli immobili (impianti fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, mobilità, sistemi di allarme) nonché di poter commercializzare il prodotto WI-FI per le famiglie".

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