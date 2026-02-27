Bankitalia vende ex filiali ad Asti, Enna, Imperia, Novara, Varese: prezzo base di 12,3 milioni

(Teleborsa) - Laprosegue nell'attività diper fini istituzionali, mettendo in vendita con prezzo a base d'asta degli immobili ad Asti, Enna, Imperia, Novara, Varese, per unL'attività di dismissione immobiliare di Via Nazionale ha ad oggetto gli edifici di proprietà della Banca che non sono più adibiti ad uso istituzionale, primi tra tutti gli stabili che, prima del riassetto della rete periferica,delle città.L'immobile di, che ha ospitato la filiale fino alla sua chiusura nel 2009, ha una superficie commerciale complessiva di circa mq 3050 (mq 1800 direzionale/uffici e mq 1250 residenziale) e il prezzo base è didi euro.L'immobile di, che ha ospitato la filiale fino alla sua chiusura nel 2008, ha una superficie commerciale complessiva è di circa mq 2580 (mq 1470 direzionale/uffici e mq 1110 residenziale) e un giardino monumentale di circa mq 1100. Il prezzo base è didi euro.L'immobile di, risalente alla metà del XIX secolo e che ha ospitato la filiale fino alla sua chiusura fino al 2009, ha una superficie commerciale complessiva è di circa mq 2.530 (mq 1.790 direzionale/uffici e mq 740 residenziale) e il prezzo base è didi euro.L'immobile di, che ha ospitato la filiale fino alla sua chiusura nel 2016, ha una superficie commerciale complessiva di circa mq 3.080 (di cui 2.230 mq direzionale/uffici e 850 mq residenziale). Il prezzo base è didi euro.L'immobile di, che ha ospitato la filiale fino alla sua chiusura nel 2016, ha una superficie commerciale complessiva di circa mq 5.670 (mq 4.630 direzionale/uffici e mq 1040 residenziale). Il prezzo base è didi euro.