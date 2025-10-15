New York: mette il turbo Bunge

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo agroalimentare americano
, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bunge
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di breve periodo di Bunge
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 93,37 USD e supporto a 88,18. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 98,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)