Milano 16:47
41.987 -0,21%
Nasdaq 16:47
24.926 +1,41%
Dow Jones 16:47
46.573 +0,65%
Londra 16:47
9.438 -0,15%
Francoforte 16:47
24.233 -0,01%

New York: mette il turbo Bunge

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Bunge
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo agroalimentare americano, che mostra una salita bruciante del 10,21% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bunge rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di breve periodo di Bunge mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 93,37 USD e supporto a 88,18. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 98,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```