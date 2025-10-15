Milano 12:29
42.234 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:29
9.403 -0,53%
Francoforte 12:28
24.281 +0,18%

Parigi: al centro degli acquisti LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: al centro degli acquisti LVMH
(Teleborsa) - Protagonista la holding francese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che LVMH mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +1,77% dell'indice di Parigi).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale del lusso. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 610,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 590,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 577,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```