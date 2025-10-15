Parigi: al centro degli acquisti LVMH

holding francese

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,14%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +1,77% dell').Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 610,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 590,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 577,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)