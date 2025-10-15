Parigi: al centro degli acquisti LVMH

(Teleborsa) - Protagonista la holding francese
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 13,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che LVMH
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,64%, rispetto a +1,77% dell'indice di Parigi
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale del lusso
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 610,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 590,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 577,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)