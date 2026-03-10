Parigi: al centro degli acquisti Societe Generale

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big bank francese
, che mostra una salita bruciante del 5,52% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Societe Generale
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,86%, rispetto a -3,74% dell'indice di Parigi
).
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)