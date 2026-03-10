Milano 13:47
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:47
10.401 +1,48%
Francoforte 13:47
23.900 +2,09%

Parigi: al centro degli acquisti Societe Generale

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big bank francese, che mostra una salita bruciante del 5,52% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,86%, rispetto a -3,74% dell'indice di Parigi).


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,61.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
