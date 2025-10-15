Milano 12:30
42.236 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:30
9.404 -0,52%
Francoforte 12:30
24.284 +0,19%

Piazza Affari: al centro degli acquisti l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: al centro degli acquisti l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +2,79% avanza a quota 25.845,85 punti.
Condividi
```