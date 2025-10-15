Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta in utile del 2,53% sui valori precedenti.
L'andamento di Stellantis
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,7 Euro. Primo supporto visto a 8,506. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,428.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)