Milano 12:32
42.229 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:32
9.403 -0,53%
Francoforte 12:32
24.284 +0,19%

Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in utile del 2,53% sui valori precedenti.

L'andamento di Stellantis nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,7 Euro. Primo supporto visto a 8,506. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,428.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
