Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione
, con un rialzo del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Interpump
evidenzia un declino dei corsi verso area 39,65 Euro con prima area di resistenza vista a 40,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)