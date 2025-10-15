Milano 12:33
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:33
9.401 -0,54%
Francoforte 12:33
24.284 +0,19%

Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione, con un rialzo del 2,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Interpump evidenzia un declino dei corsi verso area 39,65 Euro con prima area di resistenza vista a 40,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 39,29.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
