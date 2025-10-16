Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 22:00
24.657 -0,36%
Dow Jones 22:01
45.952 -0,65%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,65%

Il Dow Jones termina a 45.952,24 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 45.952,24 punti.
