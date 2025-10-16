Milano
17:35
42.374
+1,12%
Nasdaq
22:00
24.657
-0,36%
Dow Jones
22:01
45.952
-0,65%
Londra
17:35
9.436
+0,12%
Francoforte
17:35
24.272
+0,38%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 23.07
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,65%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,65%
Il Dow Jones termina a 45.952,24 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2025 - 22.03
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 45.952,24 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,65%
