Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:40
24.867 +0,49%
Dow Jones 17:40
46.335 +0,18%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,12%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.374,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,12%
Milano lievita dell'1,12% e archivia la seduta a 42.374,18 punti.
Condividi
```