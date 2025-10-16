Milano
15-ott
41.907
0,00%
Nasdaq
15-ott
24.745
+0,68%
Dow Jones
15-ott
46.253
-0,04%
Londra
15-ott
9.425
0,00%
Francoforte
15-ott
24.181
0,00%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 07.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,32%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,32%
SSE a 3.916,1 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2025 - 07.08
Indice SSE +1,32% a quota 3.916,1 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,01%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,37%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,13%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,99%
Argomenti trattati
SSE
(641)
Altre notizie
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,24%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,07%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,18%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,83%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,31%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,45%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto