Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 22:00
24.657 -0,36%
Dow Jones 22:01
45.952 -0,65%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.657,24 punti

Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,36%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 24.657,24 punti.
