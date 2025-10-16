Disturbi alimentari, Possemato: "Serve un’azione nazionale sul modello Lazio"

(Teleborsa) - La Fondatrice dell’Osservatorio Vita e Natalità, Donatella Possemato
, è intervenuta oggi nella trasmissione televisiva Forum su Canale 5, affrontando con grande sensibilità e rigore scientifico il tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)
.
A tal proposito, l'esperta ha parlato di "un’emergenza sociale e sanitaria
, che colpisce soprattutto giovani e adolescenti, con gravi ripercussioni
anche sulla salute riproduttiva
".
Nel suo intervento, la Dottoressa Possemato ha parlato dell’impegno della Regione Lazio con iniziative strutturali
avviate in materia di prevenzione, diagnosi e cura
dei DCA. In particolare, ha sottolineato l'importanza del nuovo fabbisogno regionale approvato, che prevede l’attivazione di servizi e percorsi terapeutici integrati
, con un approccio multidisciplinare e radicato nel territorio.
"Il Lazio sta dimostrando che è possibile passare dalle parole ai fatti, con azioni concrete
a favore della salute mentale e fisica delle nuove generazioni. È un modello da replicare su scala nazionale
", ha dichiarato la Presidente, che ha voluto sottolineare il nesso tra alimentazione, salute e natalità.
"C’è una connessione profonda tra i disturbi alimentari e la crisi della natalità. - ha detto Possemato - Le conseguenze sulla fertilità femminile non possono più essere ignorate. Serve un approccio integrato, educativo e culturale".
L’intervento della Dottoressa Possemato conferma l’impegno dell’Osservatorio Vita e Natalità
nel promuovere un dibattito pubblico qualificato e soluzioni operative per affrontare le sfide legate alla salute dei giovani e alla denatalità.