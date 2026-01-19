Clerici annuncia 5 acquisizioni a Roma per arrivare a 80 milioni di fatturato nella Capitale

(Teleborsa) -, big italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, ha annunciato l'del 100% di Termoidraulica Agostini e Figli, ARYA Group, Lazioterm e Home Distribuzione, e la firma di un accordo vincolante per l'acquisto del 100% di Puntoclima.Queste aziende rappresentano oggi le, con un posizionamento orientato all'impiantistica professionale e al risparmio ed efficientamento energetico. A pochi mesi dall'ingresso nel Lazio, queste operazioni consentono a Clerici di raggiungere una dimensione strutturale significativa nella Capitale, che può contare su circa 80 dipendenti."Siamo soddisfatti di questo investimento rivolto ai principali player romani, ben strutturati e complementari - commenta il–. Queste operazioni ci portano esattamente alla dimensione prefissata a neanche un anno dal nostro ingresso a Roma, area che ricopre un ruolo prioritario nel nostro piano strategico di espansione. Prevediamo che il, con l'integrazione completata entro fine anno 2026 per massimizzare crescita e marginalità".Dal 2021, il Gruppo ha completato, con una nuova accelerazione avvenuta a partire dalla metà del 2024. Clerici era già presente nel Lazio a partire da giugno 2025 con l'acquisizione di Galli Innocenti & C., storica realtà romana fondata nel 1973 e attiva nella distribuzione di prodotti per la termoidraulica, il riscaldamento, la climatizzazione e l'arredo bagno, con una sede principale a Roma e due filiali operative in città."Le operazioni rispondono a criteri strategico-commerciali e finanziari chiari - aggiunge il- Si tratta di aziende con KPI economico-finanziari solidi e con la possibilità di esprimere il loro potenziale di sviluppo avendo alle spalle la solidità e la visione strategica del gruppo".