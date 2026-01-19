Al Campus Bio-Medico nuovo Centro Antiviolenza, Baldassarre: “la Regione è molto sensibile su questi temi”

(Teleborsa) - “L’apertura di un centro antiviolenza in un Policlinico universitario è un messaggio importante ci permette un collegamento importante col territorio, ma anche con i giovani e questo è fondamentale nel portare avanti quella cultura del rispetto. In un momento come questo in cui i femminicidi sono sempre più frequenti, e avvengono ad opera di partner, ex-partner e soprattutto le donne che non denunciano. Questo è un modo per far capire che le istituzioni sono vicine ai cittadini”. A dirlo, Assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, parlando a margine dell’inaugurazione del nuovodella Fondazione Policlinico Universitariorealizzato in collaborazione con l’“La Regione Lazio è particolarmente vicina, sensibile su questi temi. Noi ci siamo con tante nostre iniziative, col sostegno che diamo ai centri antiviolenza, alle case rifugio. l'Osservatorio per le pari opportunità che si sta sviluppando con delle iniziative come il progetto per le scuole per l’ducazione alla cultura del rispetto perché tutto parte dai giovani e noi siamo in prima linea”, ha concluso.