Sanità: nel Lazio 1,7 milioni di pazienti rinunciano alle cure

(Teleborsa) - Nel. Questo il dato più allarmante emerso dall’indagine commissionata daall’istituto di ricerca mUp Research che ha posto l’attenzione anche sul fenomeno delle "", vale a dire l’assenza di disponibilità per prenotare la prestazione richiesta, con cui ha dichiarato di aver dovuto fare i conti, almeno una volta, più di 3 paziente su 4.Con questo tipo di difficoltà, si capisce la ragione per cui tanti cittadini del Lazio si siano spostati verso la sanità privata; sempre secondo l’indagine,. Con costi non trascurabili; scorrendo i dati si scopre che la spesa media per ciascuna prestazione presso una struttura privata è stato poco più di 460 euro. Sono inveceo, comunque, per non appesantire troppo il budget familiare, hanno chiesto un prestito a finanziarie, amici o parenti."Il credito al consumo è uno strumento importante che può aiutare le famiglie ad affrontare con maggiore serenità alcune spese rilevanti, e magari impreviste, come possono essere quelle per le cure mediche quando ci si rivolge alla sanità privata", spiegano gli esperti di Facile.it. "o peggio rinunciare, a visite, esami o cure per patologie che, se trascurate, potrebbero peggiorare".Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Prestiti.it, che ha analizzato il fenomeno della richiesta di prestiti personali per spese mediche nel Lazio,chiesti nella regione e chi ha presentato domanda ha cercato di ottenere, in media, 5.642 euro, pari ad una rata media di 122 euro da restituire in 53 rate.Analizzando il profilo dei richiedenti si scopre che chi ha presentato domanda di prestito personale per far fronte alle spese mediche aveva, all’atto della firma, mediamente, 49 anni, valore alto se confrontato con quello in cui, in generale, si chiede un prestito personale nel Lazio (45 anni). Nel 45% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna,