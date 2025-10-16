Ex Ilva, convocato tavolo a Palazzo Chigi: i sindacati confermano lo sciopero di oggi

(Teleborsa) - È stato convocato per le ore 18 di oggi, giovedì 16 ottobre,
a Palazzo Chigi un tavolo di confronto sull’Ex Ilva,
alla presenza di una delegazione del governo e dei sindacati dei metalmeccanici.
"La convocazione inviata a Fim, Fiom, Uilm per un incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva è un primo importante risultato ottenuto con la mobilitazione e le assemblee che si sono tenute in tutti i siti del gruppo
con la partecipazione dei lavoratori di AdI, Ilva AS e dell'indotto". Lo affermano le tre sigle sindacali in una nota congiunta.
"Restano confermate tutte le ragioni dello sciopero indetto nella giornata del 16 ottobre".
"Un progetto industriale che garantisca la realizzazione della decarbonizzazione della produzione, l'ambientalizzazione ed il ripristino di luoghi di lavoro sicuri e dignitosi,
- prosegue la nota - L'intervento pubblico che garantisca tutta l'occupazione; la contrarietà ad una cassa integrazione senza una chiara prospettiva; il mantenimento dell'integrità del gruppo, NO allo spezzattino societario; l'apertura di un confronto che affronti la complessità delle questioni sociali e che individui un quadro di strumenti che diano risposte ai lavoratori, per il pregresso e per il futuro".