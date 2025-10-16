Ex Ilva, convocato tavolo a Palazzo Chigi: i sindacati confermano lo sciopero di oggi

(Teleborsa) - È stato convocato pera Palazzo Chigi unalla presenza di una delegazione del governo e dei sindacati dei metalmeccanici."La convocazione inviata a Fim, Fiom, Uilm per un incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva è uncon la partecipazione dei lavoratori di AdI, Ilva AS e dell'indotto". Lo affermano le"Restano confermate tutte le ragioni dello sciopero indetto nella giornata del 16 ottobre"."Un progetto industriale che garantisca la realizzazione della- prosegue la nota - L'intervento pubblico che garantisca tutta l'occupazione; la contrarietà ad una cassa integrazione senza una chiara prospettiva; il mantenimento dell'integrità del gruppo, NO allo spezzattino societario; l'apertura di un confronto che affronti la complessità delle questioni sociali e che individui un quadro di strumenti che diano risposte ai lavoratori, per il pregresso e per il futuro".