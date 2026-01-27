Pnrr, Cabina di regia: al via tavolo tecnico su Salute

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi adedicata alla Missione Salute, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per dare impulso all’attuazione degli interventi, assicurare un presidio all’attività di monitoraggio e garantire il pieno conseguimento degli obiettivi concordati a livello europeo.Nella seduta di oggi, lsi legge nella nota - ha verificato lo stato dell’arte di interventi localizzati sull’intero territorio nazionale per la realizzazione di opere strategiche per il Governo, quali le Case e gli Ospedali di comunità, la sicurezza sismica degli edifici, la riqualificazione delle strutture ospedaliere e l’ammodernamento del relativo parco tecnologico e digitale.che rivestono una significativa importanza per il potenziamento dell’intero sistema sanitario nazionale e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In quest’ultimo miglio del Piano è necessario confrontarci costantemente con le Regioni, quali soggetti attuatori degli interventi. Per questo abbiamo deciso di attivare un tavolo tecnico permanente per un monitoraggio rafforzato degli investimenti della Missione Salute”, dichiara il Ministro Tommaso Foti.della Missione Salute sono fondamentali per rafforzare la sanità di prossimità e dare risposte sempre più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini. Sono stati già raggiunti obiettivi importanti, come quello sulle nuove apparecchiature che garantiscono ai pazienti esami più sicuri e di qualità. Ora occorre accelerare gli altri interventi, in particolare per rafforzare l’assistenza territoriale e le cure primarie, e su questo il confronto con le Regioni sarà ancora più serrato e sistematico con il comune obiettivo di potenziare i servizi a garanzia del diritto alla salute”, dichiara il Ministro Orazio Schillaci.Proprio al fine di assicurare un sistematico confronto tra Governo e Regioni,, con il compito di assicurare un monitoraggio rafforzato degli interventi inseriti nella Missione Salute del Piano.