Fibercop e Cnit uniscono le forze per innovare le reti di telecomunicazioni

(Teleborsa) -, l’azienda che gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare in Italia, e(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), l’ente che riunisce le principali università nazionali attive nel campo delle tecnologie ICT, hannocon l’obiettivo diI primi ambiti di collaborazione individuati riguardano due importanti progetti, avviati dacon l’Unità di ricercapresso lae con(Laboratorio Nazionale Federato di Comunicazioni Wireless) di Bologna. In particolare, le attività di ricerca con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sono incentrate sulle tecnologie in fibra ottica e prevedono l’utilizzo di una soluzione di tipo Digital Twin - ovvero un gemello digitale delle infrastrutture fisiche - per il controllo delle reti. Un ulteriore ambito di, attraverso l’applicazione della steganografia, una tecnica in grado di nascondere l’esistenza delle informazioni che transitano sulle reti.Il progetto intrapreso consi focalizza sull'applicazione dell'edge computing in campo industriale, con l’obiettivo di favorire l’evoluzione delle centrali FiberCop in infrastrutture abilitanti per i servizi digitali avanzati dell’industria 4.0."La collaborazione con CNIT ci consente di accelerare l’innovazione nelle reti di telecomunicazioni - dichiara il-contribuendo allo sviluppo dell’intero settore attraverso la sperimentazione di soluzioni basate su tecnologie chiave come Digital Twin, edge computing e 6G".L’accordo siglato da FiberCop e CNIT fa seguito alla collaborazione nata all'interno della- che rappresenta il più importante programma di ricerca e sviluppo pubblico realizzato in Italia nel settore delle Telecomunicazioni - di cui l’azienda è partner dal luglio 2024. In particolare,, con l’obiettivo di promuovere un ruolo attivo dell’ecosistema ICT italiano nel percorso di standardizzazione del 6G: la nuova generazione di reti mobili, infatti, rappresenta un’importante evoluzione verso l'integrazione delle reti di telecomunicazioni con il cloud, utilizzando l'intelligenza artificiale e architetture cloud native. Anche in quest’ambito FiberCop sta sviluppando soluzioni "" per gestire e coordinare reti fisse, mobili, cloud e satellitari, al fine di rendere disponibili i migliori servizi digitali sul territorio italiano."Questa collaborazione tra FiberCop e CNIT rappresenta un passo importante verso l’integrazione tra ricerca accademica e innovazione industriale, uno degli obiettivi centrali del programma RESTART ", sottolinea ilIlesprime "grande apprezzamento e soddisfazione per questo accordo con FiberCop, ispirato dalla collaborazione nell’ambito dei progetti del programma RESTART; i primi obiettivi stabiliti permetteranno ai due enti di avviare un percorso di collaborazione di lungo termine sicuramente utile per il Paese".Accanto alle attività di ricerca, laprevede anche lo sviluppo di programmi di formazione dedicati alle persone di FiberCop. L’obiettivo è trasferire conoscenze e competenze su tecnologie chiave creando così un ponte tra mondo accademico e impresa."L’accordo tra FiberCop e CNIT - spiega– ci consente di preparare le professionalità necessarie per guidare la trasformazione digitale valorizzando il capitale umano. Le collaborazioni con il mondo accademico e universitario ci permettono di creare un, e di rendere FiberCop un luogo di crescita e sperimentazione per contribuire concretamente alla trasformazione digitale del Paese".