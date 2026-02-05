FiberCop al Meeting Connact di Bruxelles. Boffelli: sviluppo digitale essenziale per crescita

(Teleborsa) - Fra le quasi 50 aziende che hanno partecipato alla seconda edizione dell'Annual Meeting di Connact a Bruxelles
era presente anche FiberCop
, oltre ad associazioni e organizzazioni del terzo settore. L'incontro ha rappresentato un'occasione per consolidare la presenza italiana
nella capitale belga e per rafforzare il dialogo con le istituzioni europee
in vista delle sfide future che riassumono le priorità dell'agenda europea.
"Lo sviluppo digitale
è una condizione essenziale per la crescita
economica e per l’inclusione sociale
in ogni Paese europeo", ha affermato Alberto Boffelli
, Chief Corporate Officer di FiberCop, a margine dell'evento, ricordando che "il settore delle telecomunicazioni
in Europa sta attraversando una fase di profonda difficoltà"
.
"Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione della redditività
e della capacità di investimento"
, ha spiegato il manager, aggiungendo "come FiberCop riteniamo fondamentale un intervento rapido e deciso
dell’Unione europea a sostegno del settore, al fine di restituire competitività
a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. In questo scenario, il Digital Networks Act
rappresenta un passaggio cruciale
nella politica europea delle telecomunicazioni".
"Della proposta della Commissione - ha evidenziato Boffelli - apprezziamo certamente la presenza di elementi positivi, ma riteniamo che questa necessiti di significativi miglioramenti
per imprimere una svolta strutturale al settore. Sul tema dello switch off del rame
, pur condividendo l’impostazione secondo cui la transizione verso la fibra vada agevolata nel futuro quadro normativo europeo, nel fare ciò è necessario tenere conto delle profonde differenze infrastrutturali
esistenti tra gli Stati membri, nonché delle diverse scelte tecniche e di mercato degli operatori coinvolti".