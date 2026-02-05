FiberCop al Meeting Connact di Bruxelles. Boffelli: sviluppo digitale essenziale per crescita

(Teleborsa) - Fra le quasi 50 aziende che hanno partecipato alla seconda edizione dell'era presente anche, oltre ad associazioni e organizzazioni del terzo settore. L'incontro ha rappresentatonella capitale belga e per rafforzare ilin vista delle sfide future che riassumono le priorità dell'agenda europea."Loè una condizioneeconomicain ogni Paese europeo", ha affermato, Chief Corporate Officer di FiberCop, a margine dell'evento, ricordando che "ilin Europa sta attraversando una"Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad unae della, ha spiegato il manager, aggiungendo "come FiberCop riteniamodell’Unione europea a sostegno del settore, al fine dia beneficio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. In questo scenario, ilrappresenta unnella politica europea delle telecomunicazioni"."Della proposta della Commissione - ha evidenziato Boffelli - apprezziamo certamente la presenza di elementi positivi, ma riteniamo che questaper imprimere una svolta strutturale al settore. Sul tema dello, pur condividendo l’impostazione secondo cui la transizione verso la fibra vada agevolata nel futuro quadro normativo europeo, nel fare ciò è necessarioesistenti tra gli Stati membri, nonché delle diverse scelte tecniche e di mercato degli operatori coinvolti".