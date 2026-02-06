FiberCop rafforza la propria infrastruttura e acquista due immobili strategici a Genova e Padova

(Teleborsa) -gestore dell'infrastruttura digitale piu` avanzata e capillare d'Italia, ha acquistato dasocieta` sotto la direzione e il coordinamento di Covivio,, gia` sedi operative di FiberCop e punti nevralgici della dorsale nazionale di telecomunicazione. L'operazione – fa sapere la società in una nota – si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo dell'azienda: FiberCop continua infatti a investire nella modernizzazione della rete digitale e nel potenziamento delle infrastrutture che costituiscono la spina dorsale della connettivita` del Paese."Con queste acquisizioni FiberCop investe sull'acquisto di asset centrali per la nostra rete. In questo modo rafforziamo la capacita` di offrire servizi affidabili, resilienti e innovativi a beneficio dell'intero sistema Paese – ha dichiarato–. Avere direttamente a disposizione queste infrastrutture ci permette di pianificare con maggiore efficacia gli investimenti futuri e di continuare a garantire la qualita` e la sicurezza dei servizi che eroghiamo ogni giorno. Allo stesso tempo abbiamo avviato un piano di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare in un'ottica di efficientamento e sostenibilita`".All'interno delle due strutture di Genova e Padova sono ospitati asset fondamentali dellauna vera e propriache collega le principali citta` italiane, i distretti industriali e le aree periferiche, garantendo connettivita` ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale.Glirappresentano due tra i principali Point of Presence (PoP) della backbone, cioe` nodi fisici dell'infrastruttura di rete che fungono da punti di accesso e di interconnessione tra la rete di FiberCop e il resto di Internet.Lae` anche uno degli headquarter di FiberCop, recentemente rinnovato attraverso interventi che hanno riguardato uffici, aree tecniche e spazi logistici. Il sito di Genova, inoltre, rappresenta un importante snodo per la connettivita`