Francoforte: al centro degli acquisti Sartorius

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,68%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sartorius rispetto all'indice di riferimento.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Sartorius restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 240 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 231,4. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 225,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

