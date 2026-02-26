Milano
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 10.37
Francoforte: peggiora Scout24
Migliori e peggiori
,
In breve
26 febbraio 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che esibisce una perdita secca del 5,48% sui valori precedenti.
Argomenti trattati
Titoli e Indici
