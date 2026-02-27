Milano 13:00
47.477 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:00
10.890 +0,40%
Francoforte 12:59
25.318 +0,12%

Francoforte: balza in avanti Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.
